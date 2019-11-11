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الاتحاد الافريقى يوحد موقف القارة فى الأمم المتحدة حول اتفاقية قانون البحار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:25 م
الاتحاد الافريقى يوحد موقف القارة فى الأمم المتحدة حول اتفاقية قانون البحار جانب من الاجتماع
كتبت – هناء أبو العز

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عقد مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى برئاسة السفيرة نميرة نجم، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية البحرية المتكاملة لافريقيا لعام 2050 ورشة عمل للمستشارين القانونين أعضاء المجموعة الأفريقية فى نيويورك،  حول صك دولى جديد ملزم قانونا فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام، لدعم التشاور حول اعتماد موقف افريقى موحد خلال الجولة القادمة للتفاوض حول الصك القانونى الجديد فى إطار الأمم المتحدة فى نيويورك. 
 
تناولت الورشة عرض الوضع الراهن فى المرحلة الجارية فى التفاوض وتقييم ما تم فى الدورة الاخيرة التى أنهت أعمالها خلال أغسطس 2019، وكذلك مناقشة مبادئ التفاوض باسم المجموعة والتى تشمل ضرورة الدفاع عن حقوق الدول النامية فى ملكية الموارد البيولوجية البحرية ،وضمان عدم إساءة إستغلالها بشكل يضر بمصالحها من قبل الآخرين، خاصة وأن الموارد البحرية تشمل ليس فقط الأسماك ولكن تتطرق للموارد البحرية الحية بالكامل والتى تدخل فى التصنيع والأبحاث والأدوية وغيرها. 
 
 
وناقشت ورشة العمل الأفكار المختلفة الخاصة بالجوانب الفنية فى التفاوض ،مما ستسهم فى فهم المفاوضين بشكل كامل لأبعاد المسائل محل النقاش لضمان الخروج بموقف موحد قوى للمجموعة الأفريقية . 
 
 
شارك فى إعداد الورشة المحاميتان لامى أومالى، ومصرت فصيل، من مكتب المستشار القانونى بالاتحاد الأفريقى، بالتعاون مع السفير مايكل كانو نائب رئيس بعثة سيراليون لدى الأمم المتحدة ومنسق المجموعة الأفريقية خلال تلك المفاوضات، وشارك فى الورشة ممثلين عن 30 دولة أفريقية. 
 
 
ومن المقرر عقد ورشة أخرى قبل بداية الدورة القادمة للتفاوض بالأمم المتحدة فى مارس/ابريل 2020.
 

لاتحاد الافريقي

نميرة نجم

التنوع البيولوجى البحرى

افريقيا

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