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تشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات..

الاتحاد الأوروبي يضع معايير توقيع عقوبات ضد تركيا بسبب التنقيب شرق المتوسط

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:50 م
الاتحاد الأوروبي يضع معايير توقيع عقوبات ضد تركيا بسبب التنقيب شرق المتوسط الاتحاد الأوروبى
وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الاثنين، أنه "وضع إطارا لفرض عقوبات على تركيا"، بسبب عمليات التنقيب التي تنفذها بشرق البحر المتوسط، والتي تعارضها اليونان وقبرص.
 
وقال الاتحاد، في بيان له، إن "المجلس اعتمد اليوم غطاء عمل لإجراءات تقييدية ردا على أعمال الحفر غير المصرح بها من جانب تركيا بشرق البحر المتوسط، وهذا الإطار سيتيح فرض عقوبات على أفراد وكيانات مسؤولة أو منخرطة في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون".
 
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.
 
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا مؤخرا، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، مشيرا إلى أن التنقيب التركي يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.
 
وتابع: "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا"، مشيرا إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".
 

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