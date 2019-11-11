الإمارات.. ضبط عطور مقلدة بـ33 مليون درهم فى رأس الخيمة

وكالات

ضبط مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة فى دولة الإمارات، 119.960 عبوة عطور مقلدة تعود في تسميتها إلى 18 علامة تجارية، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 33 مليون درهم، فيما بلغ عدد العبوات المعبأة لوكلاء غير معروفين 25 ألف عبوة، في مزرعة بمنطقة شمل.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، أوضح مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة فيصل عبدالله عليون، أن قسم الحماية التجارية تلقى مكالمة من إحدى شركات العلامات التجارية، تفيد بوجود مزرعة في منطقة شمل برأس الخيمة تقوم بتخزين عبوات من العطور المقلدة، حيث بادر مفتشو الإدارة بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمداهمة الموقع المشتكى عليه، ليتم ضبط العبوات.

وأشار إلى أن فريق المفتشين بذل جهوداً متواصلة لمدة أسبوع فى عملية التحرى والدقة فى التأكد من بيان المعلومة الواردة، من حيث الموقع والجنسيات القائمة على عمليات التخزين.

بدوره قال مدير قسم الحماية التجارية في الدائرة يوسف البلوشى، إن القسم أجرى ضبطيات خلال 3 أرباع من العام الجاري، شملت 26 منشأة تجارية تبيع بضائع مقلدة تحمل شعارات لشركات عالمية، وقامت الدائرة بدورها بتوجيه إنذار أولي للمحلات المرصودة وإلزام أصحابها بكتابة تعهد بعدم تكرار المخالفة.