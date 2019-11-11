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الأوقاف تكلف واعظات للتفتيش على مصليات السيدات والإشراف بالمساجد الكبرى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:55 ص
الأوقاف تكلف واعظات للتفتيش على مصليات السيدات والإشراف بالمساجد الكبرى وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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كلفت وزارة الاوقاف، عدد من الواعظات المعينات بالوزارة بالعمل مفتشات على مصليات السيدات ومشرفات على مصليات المساجد الكبرى.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بضبط العمل الدعوى بمصليات السيدات والاهتمام بشئون وقضايا المرأة وتوفير المكان المناسب لها فى دور العبادة مع ضبط العمل الدعوى بمصليات السيدات ،وعدم السماح لغير الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف بأداء الدروس أو أى عمل دعوى بها.

واضافت الوزارة ان المفتشات الجدد سيقمن بالمتابعة الإدارية لمستوى الفرش والصيانة والنظافة على الوجه الذى يليق ببيوت الله عز وجل ، على شاكلة عمل المفتشين بالمساجد، وعدم السماح بجمع أية أموال لأى جهة خارج إطار القانون ، وتفعيلا لدور المرأة فى جميع جوانب العمل بالوزارة ، وتقديرا لدورها فى خدمة الدين والوطن ونشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة وبتر أى تأثير لهذا الجماعات فى دور العبادة، ولا سيما فى مصليات السيدات.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية ان التكليف سيشمل عدد من الواعظات المعينات على درجة مالية بوزارة الأوقاف بالعمل مفتشات على مصليات السيدات و تكليف عدد آخر منهن بالعمل مشرفات على مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، مع صرف جميع بدلات الانتقال والإثابات والمكافآت المقررة للمفتشين المعينين على درجة مالية مماثلة بالوزارة، وإنشاء وحدة خاصةً لهؤلاء المفتشات بديوان عام الوزارة تكون برئاسة إحداهن.

 


وزارة الاوقاف

واعظات الاوقاف

مصليات السيدات

واعظات

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