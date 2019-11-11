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الأوقاف تعلن ترشيح واعظات لتمثيلها فى المؤتمرات الدولية والدروس بالجامعات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:27 م
الأوقاف تعلن ترشيح واعظات لتمثيلها فى المؤتمرات الدولية والدروس بالجامعات وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الاوقاف، عن عزمها الاستفادة بجهود الأكثر تميزًا من واعظاتها للعمل فى المساجد الكبرى ، ومساجد آل البيت ، والقوافل الدعوية ، والندوات العامة، والمؤتمرات الدولية، و البرامج الإعلامية ، ولقاءات مجلة الفردوس المفتوحة مع تلاميذ وطلاب وطالبات المدارس، واللقاءات المشتركة مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية ، وبرنامج المدربات، وبرامج الواعظات المتخصصات والواعظات المثقفات، وكذلك تمثيل الوزارة فى رحلة الحج "واعظات مرافقة لبعثات الحج" للعام الحالى 1441هـ والأعوام المقبلة.

ووجهت الأوقاف، بحسب بيان اليوم، على جميع الواعظات الحاصلات على أى شهادات معتمدة فوق درجة الليسانس أو البكالوريوس أو إلى جانب أى منهما كالحصول على ليسانس آخر أو بكالوريوس آخر أو الحصول على دبلوم دراسات عليا معتمد من وزارة التعليم العالى أو شهادة التوفل (toefl) أو شهادة التخصص فى مجال القراءات من الأزهر الشريف ، أو رخصة الحاسب الآلى (icdl) بتسليمها أيضا فى الموعد المقرر ، حيث تقوم الوزارة بتحديث بيانات جميع الواعظات وإعداد ملفات محدثة لهن جميعًا ، تشمل : المؤهل الأعلى ، والشهادات الإضافية ، والدورات التى حصلت عليها كل منهن أثناء العمل بالوزارة، وتقرير أداء دورى من كل من مدير المديرية ورئيس القطاع الدينى.

واكدت الوزارة على جميع الواعظات الحاصلات على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف أو إحدى الجامعات المعتمدة أو المعادلة من وزارة التعليم العالى سرعة تسليم مستخرج رسمى من الشهادة إلى الشيخ عبد الباسط مسئول ملف الواعظات بديوان عام الوزارة بالنسبة للواعظات بالقاهرة الكبرى وتسليمه لمدير الدعوة بالمديرية التابعات لها بباقى المديريات أو للشيخ عبد الباسط بديوان عام الوزارة أيهما أيسر.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها:"وعلى الواعظات اللائى يعملن بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى الحكومية أو الخاصة كمحاضرات أو عضوات هيئة تدريس تسليم صورة من كارنيه العمل أو إفادة من جهة العمل مع المستخرج الرسمى للشهادة ، فى موعد أقصاه الخميس 22 نوفمبر، للأهمية القصوى لهن"

 


وزارة الاوقاف

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