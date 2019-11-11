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الأنبا باسيليوس يترأس قداس كنيسة العذراء أم النور بالقطنة والأغانة فى سوهاج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:22 م
الأنبا باسيليوس يترأس قداس كنيسة العذراء أم النور بالقطنة والأغانة فى سوهاج الانبا باسيليوس مطران سوهاج
كتبت سارة علام

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زار الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة العذراء أم النور بالقطنة والأغانة، إذ ترأس صلوات القداس الإلهى أمس الأحد وكان فى استقباله الأب يسى وليم راعى الكنيسة، بالإضافة إلى راهبات المحبة جان انتيد، وشعب الكنيسة.

رحب الأب يسى وليم راعى كاهن الكنيسة، بالانبا باسيليوس معبرا عن سعادته بتواجده وسط شعب الرعية اليوم، يصلى معهم ولأجلهم.

وقال الأب وليم، أن هذه الكنيسة أنجبت أثنين من الآباء الأساقفة هما الأنبا يوحنا قلته راعى كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر والأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخرى لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك.

وألقى الأنبا باسليوس كلمة العظة مشددا على أهمية حمل الصليب بشكر وفرح لأن الصليب ليس حملآ ثقيلاً، لكنه أداة خلاص ومجد مع المسيح، على حد تعبيره، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، وقدم الشكر للراعى والراهبات وخدام الأنشطة، وختم صلاة القداس الإلهى بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.


الانبا باسيليوس

مطران سوهاج

كنيسة العذراء بالقطنة

كاثوليك سوهاج

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