الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة تستضيف اجتماعات الجمعية العامة بحضور ممثلى الدول

الإسكندرية أسماء على بدر

استضاف مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين اجتماعات الجمعية العامة للأكاديمية، بحضور السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس من مختلف الدول العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واشاد الحاضرون بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وبما تم من إنجازه من مبان وقاعات للدرس على أعلى مستوى فى فترة وجيزة، حيث حظيت جهود الدكتور إسماعيل عبد الغفار بإشادة الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية عميق تقديره لآراء أعضاء الجمعية العامة للأكاديمية، وقال: إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هى إحدى بيوت الخبرة العربية المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات وإحدى المنظمات الفاعلة التابعة لجامعه الدول العربية.

وأضاف "عبد الغفار": إن هذا الصرح العظيم يمتلك من القدرات والخبرات ما يجعله قادرا على البقاء والنماء، مشيراً إلى أن المساحة التي تحتلها الأكاديمية في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستشارات اتسعت أفقيا مع الزيادات الرأسية وتحقيق أفضل مستويات الجودة في تقديم خدماتها وهي المؤسسة ذاتية التمويل.

وأكد أنه تم اختيار الأكاديمية لتكون المنارة العلمية بالمدينة الجديدة فى العلمين، حيث تم تخصيص 62 فداناً لإنشاء فرع الأكاديمية بها، يستوعب أكثر من 10000 طالبا بعد اكتمال كافة مراحل تشغيله، ليكون صرحا عملاقا من صروح التعليم والبحث العلمي، ومطابقا لأحدث نظم المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم.