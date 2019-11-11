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الأسهم الأوروبية تتراجع.. وقلق فى لندن قبل بيانات النمو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:26 ص
الأسهم الأوروبية تتراجع.. وقلق فى لندن قبل بيانات النمو الأسهم الأوروبية
رويترز

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نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ ساد التشاؤم مطلع الأسبوع في ظل جولة جديدة من الاحتجاجات في هونج كونج وبيانات مقلقة من الصين وتحذير من موديز بشأن دين بريطانيا السيادي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الخسائر بين المؤشرات الإقليمية الرئيسية بتراجعه 0.6%.

وحذرت موديز يوم الجمعة من أنها قد تخفض تصنيفها لدين بريطانيا السيادي مجددا، قائلة إنه لا يبدو أن أيا من الأحزاب الرئيسية في انتخابات الشهر المقبل سيواجه مستويات الاقتراض المرتفعة التى زادت صعوبة إصلاحها بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات البريطانية تشمل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وكذلك أرقام الناتج الصناعي في سبتمبر .

وانخفضت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة 0.3% بعد أن أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات السيارات انخفضت 4% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.5%.

وكان أكبر الرابحين على ستوكس 600 مجموعة جريجز البريطانية للمخبوزات والوجبات السريعة التي قفز سهمها 10.6% بعد أن توقعت تحقيق ربح قبل الضرائب في 2019 بما يفوق توقعات سابقة.

 

 


الأسهم الأوروبية

لندن

مؤشر البورصه

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