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"الأرصاد": أمطار غزيرة على هذه المناطق.. وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:13 ص
"الأرصاد": أمطار غزيرة على هذه المناطق.. وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة الطقس - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة بمناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء.

 

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفزيونية، عدم سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، محذرًا بشدة من الشبورة المائية الكثيفة على محاور ومداخل محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

 

وحول درجات الحرارة، قال "شاهين" إن درجات الحرارة أعلى درجتين من المعدل الطبيعى فى مثل هذا الوقت من العام، مشيرا إلى بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مع بداية الشهر المقبل، ناصحا المواطنين ببدء ارتداء الملابس الشتوية فى هذا التوقيت.

 


الطقس

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

الاحوال الجوية

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