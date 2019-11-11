اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الاثنين، توجيه الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، وتحذير هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة، ومقتل خفيرين ومواطن برصاص أطلقه مجهول فى القليوبية، ووفاة علاء علي مهاجم الزمالك السابق.
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