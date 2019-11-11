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اعترافات متهم بحدائق القبة: "بداتها بشرب سجاير من ورا أهلى لحد ما بقيت تاجر مخدرات"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:22 ص
اعترافات متهم بحدائق القبة: "بداتها بشرب سجاير من ورا أهلى لحد ما بقيت تاجر مخدرات" مخدر الهيروين _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"رجلى وقعت فى الخية ومعرفتش أطلع منها، بدأتها بشرب السجاير من ورا أهلى فى المنطقة، لحد ما بقيت مدمن بدره وتاجر ببيع مع نفسى فى السر عشان أكفى نفسى من الكيف.. واحد مدمن زيى بيشترى منى على طول هو اللى سلمنى بعد ما اتقبض عليه وهو بيضرب فى عربيته، اتصل عليا وقالى عايز أزود الدماغ، طلعتله فى الشارع أديله الحاجة، لقيت الحكومة فى انتظارى".. هذه كانت كلمات "جمال . هـ" 39 سنة، عامل، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى حدائق القبة .

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة قسم حدائق القبة مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن سبب اتجاره بالمخدرات، يرجع إلى رغبته فى الثراء السريع، وإدمانه مخدر "الـهيروين".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "جمال.هـ" 39 سنة عامل، مقيم فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين، و100 من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 


اعترافات عامل

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

حدائق القبة

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