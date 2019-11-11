سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية قصاصين الأزهار بالشرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية قصاصين الأزهار بالشرقية الكلاب الضالة بالشوارع
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب العديد من أبناء مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،عن قلقهم الشديد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع العامة، وخاصة بقرية قصاصين الأزهار.

وقال "على الوزير" أخصائي صحافة وإعلام بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء مدينة أولاد صقر، إنه في الفترة الأخيرة انتشرت الكلاب الضالة بشكل مخيف بقرية قصاصين الأزهار، وبالقرب من المدرسة الإعدادي بمنطقة البحارواة بندر أولاد صقر، بشكل أصبح يشكل خطورة علي حياة الأهالى وخاصة الأطفال، مناشدا الإدارة البيطرية بمدينة أولاد صقر بالتدخل ووضع خطة للقضاء علي الكلاب الضالة.

 ومن جانبه قال الدكتور أشرف توفيق، وكيل مديرية الطب البيطري بالشرقية،  في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "إنه سوف يرسل فريقا طبيا للقرية لكي يتم التخلص من الكلاب الضالة.

 

الكلاب الضالة بالشوارع (1)
الكلاب الضالة بالشوارع 
الكلاب الضالة بالشوارع (2)
الكلاب الضالة بالشوارع 

 


الشرقية

اولاد صقر

قصاصين الازهار

الكلاب الضالة

الطب البيطري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة