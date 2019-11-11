اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية قصاصين الأزهار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعرب العديد من أبناء مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،عن قلقهم الشديد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع العامة، وخاصة بقرية قصاصين الأزهار.

وقال "على الوزير" أخصائي صحافة وإعلام بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء مدينة أولاد صقر، إنه في الفترة الأخيرة انتشرت الكلاب الضالة بشكل مخيف بقرية قصاصين الأزهار، وبالقرب من المدرسة الإعدادي بمنطقة البحارواة بندر أولاد صقر، بشكل أصبح يشكل خطورة علي حياة الأهالى وخاصة الأطفال، مناشدا الإدارة البيطرية بمدينة أولاد صقر بالتدخل ووضع خطة للقضاء علي الكلاب الضالة.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف توفيق، وكيل مديرية الطب البيطري بالشرقية، في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "إنه سوف يرسل فريقا طبيا للقرية لكي يتم التخلص من الكلاب الضالة.