استئصال ورم يزن 6 كيلو جرام من سيدة بمركز أورام طنطا

الغربية – مصطفى عادل

نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فى استئصال ورم بالبنكرياس يزن 6 كيلو جرام من سيدة تبلغ من العمر 32 عاما.

وضم الفريق الطبى الدكتور طارق صلاح استشارى جراحة الأورام بالمركز، والدكتور أحمد رضا استشارى جراحة الأورام بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير وتمريض على أعلى مستوي.

من جانبه، أكد طارق صلاح، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لها، حيث تم عمل استئصال شبه كلى للبنكرياس والطحال، لوجود ورم ومتوغل بالأوعية الدموية للطحال، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

وقال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، إن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات بواسطة جراحين على أعلى مستوى اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء الجراحات الدقيقة.

وأكد الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، أن المركز يستقبل أكثر من 600 حالة يوميا بالعيادات الخارجية، إلى جانب أكثر من 100 مريض كيماوى.

الفريق الطبى بمركز أوارم طنطا

الورم المستأصل