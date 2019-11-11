"ازاى تطلع جواز سفر مصرى".. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات إصداره

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".