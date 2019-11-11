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"ازاى تطلع جواز سفر مصرى".. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات إصداره

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:11 ص
"ازاى تطلع جواز سفر مصرى".. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات إصداره جواز سفر-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".

  • بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهر.
  • يتم تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.
  • تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
  • مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
  • المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
  • 365 جنيها رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

 

 


جواز السفر

الاحوال المدنية

استخراج جواز سفر

المستندات المطلوبة لجواز السفر

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