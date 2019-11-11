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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:30 ص
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.58% رابحا 45.39 نقطة ليصل إلى مستوى 7919.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.17% رابحا 426.15 نقطة ليصل إلى مستوى 6373.49 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31 مليون سهم بقيمة 712.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 40 شركة. 
 
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%. 
 
وجاء سهم "أبو معطى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم ثوب الأصيل نسبة 9.96%، ثم الكثيرى بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "الصقر للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.41% ثم سوليدرتى للتكافل بنسبة 2.55%، ثم الخليجية العامة بنسبة 1.18%.

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