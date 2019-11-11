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ارتفاع أرباح "النساجون للسجاد" بنسبة 36%.. و"الشمس بيراميدز للفنادق" 20%

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:27 م
ارتفاع أرباح "النساجون للسجاد" بنسبة 36%.. و"الشمس بيراميدز للفنادق" 20% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وحققت أغلب الشركات زيادة فى أرباحها.
 
وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بمبلغ 7.583 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 7.599 مليار جنيه بانخفاض قدره 16 مليون جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وبلغ صافى الربح خلال الفترة 597 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 436 مليون جنيه بزيادة قدرها 161 مليون جنيه بنسبة زيادة 36.9%.
 
وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بمبلغ 4.6 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 3.9 مليون دولار بنسبة زيادة 20%، وبلغ صافى الربح خلال الفترة 272 ألف دولار مقارنة بصافى خسائر 954.5 ألف جنيه بنسبة زيادة 160%.
 
وحققت الشركة العربية للدلتا، مبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 بنسبة زيادة قدرها 31%، وبلغ صافى الربح خلال الفترة 2.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 436 مليون جنيه بنسبة زيادة 112.80%.

النساجون الشرقيون للسجاد

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الشمس بيراميدز للفنادق

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