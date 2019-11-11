اتحاد نقابات موظفى مصارف لبنان يدعو إلى إضراب لدواع أمنية

رويترز

دعا اتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان موظفى القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ اليوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفى البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التى قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وقال الاتحاد فى بيان "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام فى القطاع المصرفى ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التى يحتاجها القطاع المصرفى لمعاودة العمل بشكله الطبيعى المعتاد".

برر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنود قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.