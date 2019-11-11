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خالد صلاح
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إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع "جوجل"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:10 ص
إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع "جوجل" خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء والنادى الجديد

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  النادى يساهم فى تكوين مجتمع "طلابى" تقنى للمشاركة فى الأفكار وتنفيذ المشاريع التكنولوجية

فى إطار التوجه العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وفى إطار السعى نحو خلق مجتمع رقمى قائم على أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال تم إنشاء نادى للطلاب مطورى التطبيقات والبرمجيات بالجامعة .

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن إنشاء هذا النادى تم بالتنسيق وبدعم من محرك البحث العالمى الشهير "جوجل" لتصبح الجامعة بهذا الإنجاز فى طليعة الجامعات المصرية التى يقام بها مثل هذا النادى، فضلاً عن ذلك فقد أصبح اسم الجامعة ضمن قائمة الجامعات العالمية التى بها ناد للطلاب المطورين على موقع "جوجل".

وأوضح الدكتور هانى حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات أن النادى يهدف فى المقام الأول إلى جمع الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا فى مجال الكمبيوتر بشكل عام داخل الجامعة فى مكان واحد وذاك من أجل تكوين مجتمع تقنى يجمع جميع طلاب الجامعة للمشاركة فى الأفكار والقيام بتنفيذ المشاريع القابلة للتطبيق وقد اختارت إدارة "جوجل" أحد طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائداً للنادى بعد اجتيازه لكافة الاختبارات التى تمت بمعرفة خبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتم أيضاً تشكيل فريق عمل لإدارة النادى يضم ١٠ طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور هانى حرب إلى أن النادى بعد تدشينه أصبح بالفعل متاحا لجميع طلاب الجامعة وليس قاصرا على طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وذلك لتجسيد للهدف الأساسى من إنشائه والذى يتمثل فى تدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا من جوجل وبالتالى إمكانية استخدام ما يتعلموه فى القيام بحل مشاكل المجتمع، خاصة أن عضو النادى الذى يتم تدريبه على التكنولوجيا بمعرفة جوجل سوف يحصل على "بادج إلكتروني" وهو عبارة عن شهادة إجادة لتكنولوجيات جوجل وهذا "البادج" موثق ويعطى للطالب ميزة تنافسية تساعده فى الحصول على فرص عمل فى كبرى الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا المعلومات .. كما يؤهل النادى الطالب أيضاً للحصول على منح تدريبية و وظائف افضل وفرص اكثر لحضور أنشطة جوجل السنوية والمتعددة التى تقام فى مختلف أنحاء العالم.

إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)
 
 
إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)
 
 
إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (3)
 
 
إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (4)
 
إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (6)
 
إنشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (7)
 

 


جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

طلاب جامعة مصر

خالد الطوخى

الطلاب مطورى

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