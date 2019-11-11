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"إنتل " تقرر الاستثمار فى 9 شركات صغيرة داخل إسرائيل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:39 م
"إنتل " تقرر الاستثمار فى 9 شركات صغيرة داخل إسرائيل شركة انتل
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسرائيلي أن شركة "انتل" المتخصصة فى مجال البرمجيات  تنوي الاستثمار في 9 شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الذكاء الإلكتروني.

وقال المدير العام للشركة بوب سوان ، إن هناك مواهب إسرائيلية في هذا المجال وفي مجال المنظومات الذاتية التشغيل وفي البنى التحتية الحيوية للتطوير لذا اتخذت الشركة هذا القرار ، وأعلنت إنتل انها اختارت 9  مشاريع من أصل 160 مشروعا مقترحا وان الاختيار تم على أساس الأفكار المتطورة في التكنولوجيا

ويقوم مشروع الاستثمار التابع لشركة "أبيل" بتزويد الشركات الناشئة بالإرشاد وبالمعلومات والموارد والفرص للاتصال بمستثمرين اخرين في إسرائيل وخارجها أي بكافة الوسائل لضمان نجاح المشروع .

 

وقال الإسرائيلى تساحي فايسفيلد ، مدير قسم التطوير في انتل ، أن الشركة تهيمن على سوق الكمبيوتر وانها قادرة على مساعدة الشركات الناشئة على التطور وتسويق المنتجات .

 

جدير بالذكر أن  أنتل يعمل بها 11 ألف إسرائيلى فى فرعها بتل أبيب و تعد الشركة الأكبر  التى تعمل في مجال التقنية العالية في إسرائيل.

 

 


شركة انتل

اسرائيل

تل ابيب

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