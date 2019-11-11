إعادة فتح طريقى الكريمات الصحراوى وبنى سويف ـ الزعفرانة بعد زوال الشبورة

كتب ــ عبد الرحمن سيد ــ إيهاب المهندس

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق الكريما

ت

.

الصحراوى فى الاتجاهين للقادم من المنيا إلى القاهرة وطريق بنى سويف - الزعفرانة بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات

وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

كانت إدارة المرور أغلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين وبنى سويف - الزعفرانة سبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث.