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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بنى سويف

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:00 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن.

وانتقلت 3 سيارت إسعاف تابعتان لمرفق بن ىسويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "محمد رضا بكرى"، سائق، ومقيم بمركز ببا مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، "صباح إبراهيم حسن" 21 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،"زينب سيد عبد الرحيم" 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "داليا محمد على" 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "صفاء سيد عبد الرحيم" 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية كفر درويش بمركز الفشن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 


بنى سويف

انقلاب سيارة

مستشفى الفشن

كفر درويش

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