إصابة 4 أشخاص فى تصادم بين دراجتين على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، أمام قرية 3 الخريجين التابعة لمركز الرياض، تحرر المحضر الازم،وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، إشارة بوقوع حادث تصادم بين دراجتينن ناريتين ،على طريق رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ بلطيم "،وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث،وتبين إضابة كلا من "محمد ج.ع "، 32 سنة" باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، و"أحمد م.م " ،13 سنة" بكدمات وسحجات واشتباه كسر بالساق اليسرى، و"محمد س.ي "، 22 سنة" بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، و"علي م. ع "، 27 سنة" باشتباه كسر بالفك السفلي واشتباه كسر بعظمة الترقوه، جميعهم من قرية 5 الخريجين التابعة لمركز الرياض.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام،وانتقلت قوة من مركز شرطة الرياض، وإدارة مرور كفر الشيخ، ولجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، لرفع الدراجتين من رافد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز الرياض،تحرر المحضر الازم،وجاري العرض على النيابة العامة.