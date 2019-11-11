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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:40 م
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إسبانيا تعرب عن قلقها بشأن فراغ السلطة فى بوليفيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:41 م
إسبانيا تعرب عن قلقها بشأن فراغ السلطة فى بوليفيا ايفو موراليس
ا ش ا

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أعرب وزير خارجية إسبانيا جوزيف بوريل عن قلق بلاده بشأن فراغ في السلطة في بوليفيا عقب استقالة الرئيس البوليفي "إيفو موراليس".
 
ودعا بوريل - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - إلى إجراء انتخابات في البلاد في أقرب وقت ممكن، وإلى الحفاظ على الأمن لجميع البوليفيين بما في ذلك "موراليس" ومساعديه. 
 
وكان الرئيس البوليفي "إيفو موراليس" قد أعلن، أمس الأحد، استقالته من منصبه في أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه؛ حفاظًا على استقرار البلاد.
 
واستقال "موراليس" وسط اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات "مزورة".
 

إسبانيا

موراليس

بوليفيا

جوزيف بوريل

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