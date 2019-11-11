إزالة 25 حالة إشغالات ورفع 119 طن قمامة من شوارع سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، برئاسة ناصر سيف رئيس الوحدة، حملة اشغالات مكبرة، وأسفرت الحملة عن إزالة 28 حالة إشغالات ورفع 119طن قمامة.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة سمسطا بحملة نظافة بالشوارع والجمع من المنازل والحاويات الثابتة، والتى أسفرت عن نقل وتوريد 119 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوى بواقع 41 طن من المدينة، و19 طن قمامة من قرية مازورة، و26 طن من مجلس قروى الشنطور، و23 طن قمامة من قرية بدهل، بالإضافة إلى تمهيد طرق (الكوم الاحمر،مدخل مازوره البحرى المؤدى إلى الصحراوى الغربى ومنطقة طريق الغرز، ورفع 25 حالة إشغال بدائرة مجلس قروى مازورة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بتنفيذ العديد من الجهود، والتى تضمنت وضع فظات على قواعد خرسانية بشكل جمالى وحضارى ولوحات إرشادرية بمدخل شارع الشعراوى وشارع محمود سليمان، ومتابعة استمرار العمل بتطوير ورفع كفاءة الحديقة.



رفع القمامة من شوارع سمسطا ببنى سويف



رفع القمامة من شوارع سمسطا ببنى سويف