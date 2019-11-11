إزالة 119 حالة تعدى على أملاك الدولة بالقليوبية و75 ببنى سويف

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن.

وأوضح، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ، أنه مع انطلاق الموجه ال14 تمت إزالة 44 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1370م2 وإزالة 75 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 8483م2 وذلك بمدن بنها وقليوب وحى شرق شبرا الخيمة، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء.

وشدد المحافظ ، أن الإزالات سوف تشمل الحالات التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بطلب تقنين ،والحالات التي تقدم بشأنها طلبات ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات ،وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط وغير قابلة للتقنين.

فى سياق أخر أعلن المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، انطلاق سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "اليوم الاثنين" وتستمر لمدة 15 يوما ، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

وقال المحافظ فى بيان له مساء الاثنين أنه تم " اليوم" إزالة 75 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ،بإجمالى مساحة 22 ألف متر بناحية الحيبة مركز الفشن ،وذلك بواقع 5 حالات على مساحة ألف متر، والتي صدر بشانها قرارت إزالة ، و70 حالة تعد في المهد على مساحة 21 ألف متر عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة