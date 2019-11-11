إخلاء سبيل المتهمين بالتعدى على معاق ذهنيا بصالون حلاقة فى الشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، إخلاء سبيل 5 من الشباب المشاركين فى التعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش بـالشرقية، وذلك بعد ما تبين من تقرير الطب الشرعى، أن نمو العقل عند الشاب المجنى عليه مكتمل بشكل طبيعى، وأنه طبيعى.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الفيس بوك، قد تدولوا مقطع فيديو لقيام 3 شباب تعدوا بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، وسط حالة من الغضب والإستياء الشديد.

وأفاد شهود عيان بالقرية لـ" اليوم السابع " أن الواقعة حدثت داخل صالون حلاقة بالقرية، وطالب عدد من رواد السوشيال ميديا، القبض على الشباب المتواجدين فى الفيديو، لتعديهم على الشاب بشكل غير إنسانى.

وتمكن الرائد أحمد بنديرى، رئيس مباحث مشتول السوق، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، و بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 6 من الشباب المشاركين فى واقعة الضرب وتصوير الواقعة، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل أحدهم لعدم تورطه، وتم تجديد حبس المتهمين الخمسة 15 يوما لمدة 5 مرات، إلى أن إتضح من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه طبيعى، فضلا عن تصالح المجنى عليه فى التحقيقات للمتهمين وأقر بأنه كان يمزح معهم ولم يتهم أحد منهم بالتعدى عليه.