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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:52 م
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أمطار خفيفة على قرى ومدن مركزى إدفو ونصر النوبة بأسوان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:02 م
أمطار خفيفة على قرى ومدن مركزى إدفو ونصر النوبة بأسوان أمطار - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شهدت بعض قرى ومدن مركزى إدفو ونصر النوبة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار خفيفة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وأعلنت محافظة أسوان، عن استعداداتها لاستقبال أى طوارئ وتم رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز المحافظة الخمسة " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وكانت محافظة أسوان شهدت مساء اليوم، تقلبات فى حالة الطقس، وسقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من شرق محافظة أسوان.

يذكر أن جنوب محافظة البحر الأحمر، وفى المناطق القريبة من محافظة أسوان، شهدت انقطاع شبكات المحمول والإنترنت، بمدينة حلايب بسبب سقوط الأمطار، وسوء حالة الطقس.

 


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