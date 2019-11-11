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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:07 م
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أمريكا تحث القيادة المدنية على الاحتفاظ بزمام الأمور فى بوليفيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:01 م
أمريكا تحث القيادة المدنية على الاحتفاظ بزمام الأمور فى بوليفيا مظاهرات بوليفيا
رويترز

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتابع الوضع السياسى في بوليفيا وتدعو القيادة المدنية إلى الاحتفاظ بزمام الأمور بعد أن استقال الرئيس إيفو موراليس عقب احتجاجات على فوزه في انتخابات متنازع بشأنها الشهر الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "من الضرورى أن تحتفظ القيادة المدنية بزمام الأمور خلال الفترة الانتقالية".

وأضاف "ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف خلال هذا الوقت المتوتر وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار ديمقراطية بوليفيا ونظامها الدستورى".


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