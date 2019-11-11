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ألمانيا تجلى 13 ألف شخص من العاصمة بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:39 م
ألمانيا تجلى 13 ألف شخص من العاصمة بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية الشرطة الألمانية
وكالات

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قامت السلطات الألمانية، اليوم، الاثنين، بإجلاء 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة برلين، بسبب اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.
 
ونقلت وكالة سبوتنك عن شرطة برلين التى كتبت في صفحتها الرسمية على تويتر: "حوالي 13 ألف شخص تم إجلاؤهم في الساعة 9:30  حتى يتمكن خبراؤنا من نزع فتيل قنبلة وزنها 250 كيلوغراما زرعت خلال الحرب العالمية الثانية".
 
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وفى وقت سابق، قامت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، بإجلاء حوالي 8.6 ألف شخص بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
 
وغالباً ما يعثر في المناطق التي شهدت الحرب العالمية الثانية على قنابل تعود إلى حقبة الحرب التي امتدت من عام 1939 وحتى عام 1945.

 


السلطات الألمانية

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برلين

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الحرب العالمية الثانية

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