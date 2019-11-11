أكل السمك حلو.. لكن احذر من تسمم الزئبق

كتبت هند عادل

الأسماك هي واحدة من أصح الأطعمة التي يمكن تناولها، ذلك لأنها مصدر كبير للبروتين والمغذيات الدقيقة والدهون الصحية،ومع ذلك ، يمكن أن تحتوي بعض أنواع الأسماك على مستويات عالية من الزئبق ، وهو مادة سامة مما قد يؤدى لحدوث مشاكل صحية خطيرة .

ووفقا لموقع " healthline" هناك بعض الحالات التى يمثل فيها الزئبق خطورة بالغة على الصحة وهى سيتم عرضها خلال السطور التالية .

لماذا الزئبق مشكلة؟

الزئبق هو معدن ثقيل موجود بشكل طبيعي في الهواء والماء والتربة يتم إطلاقه في البيئة بعدة طرق ، بما في ذلك من خلال العمليات الصناعية مثل حرق الفحم أو الأحداث الطبيعية مثل الانفجارات، توجد ثلاثة أشكال رئيسية عنصري (معدني) ، غير عضوي ، وعضوي.

يمكن أن يتعرض الناس لهذا السم بعدة طرق ، مثل تنفس أبخرة الزئبق أثناء التعدين والأعمال الصناعية، يمكن أيضًا أن تتعرض لأكل السمك والمحار لأن هذه الكائنات تمتص تركيزات منخفضة من الزئبق بسبب تلوث المياه بمرور الوقت يمكن لميثيل الزئبق الشكل العضوي التركيز في جسم الانسان.

ميثيل الزئبق شديد السمية ، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة عندما يصل إلى مستويات معينة في الجسم.

بعض الأسماك مرتفعة للغاية في الزئبق



تعتمد كمية الزئبق في الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى على الأنواع ومستويات التلوث في بيئتها، بشكل عام تميل الأسماك الأكبر والأطول عمراً إلى احتواء أكبر كمية من الزئبق وتشمل هذه أسماك القرش وسمك أبو سيف وسمك التونة الطازجة وسمك الماكريل.

الأسماك الكبيرة تميل إلى تناول الكثير من الأسماك الصغيرة التي تحتوي على كميات صغيرة من الزئبق. نظرًا لأنه لا يتم إخراجها بسهولة من أجسامها ، تتراكم المستويات بمرور الوقت تُعرف هذه العملية بالتراكم الأحيائي .

يتم قياس مستويات الزئبق في الأسماك كأجزاء في المليون فيما يلي المستويات المتوسطة في أنواع مختلفة من الأسماك والمأكولات البحرية، يعد تناول الأسماك والمحار مصدرًا رئيسيًا للتعرض للزئبق عند البشر والحيوانات التعرض حتى بكميات صغيرة يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

الآثار الصحية السلبية



التعرض للزئبق يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة في كل من البشر والحيوانات ، ترتبط مستويات الزئبق المرتفعة بمشاكل في المخ وتؤدى لإنخفاض المهارات الحركية الدقيقة والذاكرة والانتباه.