أكاديمية البحث العلمى: 3 باحثات مصريات حاصلات على زمالة من أجل المرأة

كتب محمد صبحى

شهد اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حفل توزيع جوائز لوريال- يونسكو للمرأة فى العلوم، حيث أعلنت إحدى الشركات عن ثلاث باحثات مصريات حاصلات على زمالة من أجل المرأة في العلم النسخة المصرية الثانية.

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى منذ قليل ، تُمنح الزمالة للباحثات المتميزات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي وبالأخص في مجال العلوم الحياتية والهندسة، وقد تم تخصيص ما يقرب من 4 مليون دولار لدعم الباحثات من خلال برنامج من "أجل المرأة في العلم"؛ ليصل بذلك عدد الحاصلات على الزمالة إلى 3400 باحثة.

وتابع البيان أن الدكتور محمود صقر شدد في كلمته على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى مجال البحوث والتطوير، وضرورة إطلاق مبادرات مشتركة للمساعدة فى حل مشاكل المجتمع وتطوير الصناعة وتمكين المرأة، وان مبادرة إحدى الشركات فى هذا المجال رائدة ومقدرة وسعداء بالتعاون معهم، ونحرص على تطوير التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة ، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص الدولى والوطنى على تبنى نفس النهج وتخصيص جزء ولو يسير من أموال المسؤولية المجتمعية لدعم البحث العلمى.