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أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.75 ريال سعودى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:33 ص
أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.75 ريال سعودى
كتبت – سماح حمدى

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سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 11-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى .                                 

                                 

دولار أمريكي (USD)
 

 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي   =  0.27  دولار أمريكي.

 

يورو (EUR)   
 

 1 يورو = 4.13 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

 

جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.80 ريال سعودي.

1 ريال سعودي  =  0.21 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.83  ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.57 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

 

ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.06 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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