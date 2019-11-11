سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسبوع تكسير العظام فى أمريكا.. 5 مواجهات على هامش الانتخابات تعرف عليها

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:16 م
أسبوع تكسير العظام فى أمريكا.. 5 مواجهات على هامش الانتخابات تعرف عليها مايكل بلومبرج
كتبت:نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن الولايات المتحدة على موعد مع مواجهات انتخابية على هامش استعدادات الحزبين الديمقراطى والجمهورى للانتخابات الأمريكية المرتقبة 2020، فما بين صراعات الديمقراطيين الداخلية، خاصة بعد إعلان عمدة نيويورك الديمقراطى، الملياردير مايكل بلومبرج ترشحه، بجانب صرعات الديمقراطيين وترامب، يشهد الأسبوع الحالى 5 مواجهات ساخنة بحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن.

جو بايدن ضد اليزابيث وارن

عندما طالبت المرشحة الديمقراطية المحتملة إليزابيث وارن ، منافسها داخل الحزب نائب الرئيس السابق جو بايدن، أن يخوض الانتخابات الرئاسية على قوائم الحزب الجمهوري بسبب انتقاده لخطة "الرعاية الطبية للجميع" قام بايدن بالرد، الأسبوع الماضى منتقدا "وارن" باعتبارها بعيدة عن الاتصال الشخصى بأعضاء هم جوهر الحزب الديموقراطى، على حسب قوله.

ويعتقد الطرفان بوضوح أن هذه معركة تفييدهما حيث تزيد من جذب الجمهور لهما مما يعنى أن الامر لن يتوقف فى أى وقت قريب.

ويتعين على بايدن إقناع الناخبين الديمقراطيين بأن وارن تمثل مقامرة خطيرة بسبب سياساتها الليبرالية، وبالنسبة إلى وارن، يجب عليها أن تُظهر أنها قادرة على الرد على هذا الهجوم المتوقع من ترامب قريبا، بالإضافة إلى ضربات بايدن لها، مشيرة أن الاثنان يشعران بالذعر لأنهم يرون امرأة قوية تبرز كمرشحة محتملة للرئاسة.

 

ترامب ضد الجمهور

يعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حتى الآن مسألة التحقيقات التى يقودها الديموقراطيين فى مجلس النواب بشأن المكالمات التى تم تسريبها بينه وبين نظيره الأوكرانى بالخدعة، ومن المعروف أن هذه المكالمات ترسم خطوط واضحة لحملة ضغط من أجل إجبار الجانب الأوكرانى على فتح باب التحقيق مع جو بايدن وابنه، رغم عدم وجود أدلة على آى تجاوزات من بايدن.

يتغير المشهد عندما يعقد مجلس النواب أول جلسة من جلسات الاستماع العلنية مع الدبلوماسى الأمريكى بيل تايلور (واحد من ثلاثة شهود يتوقع منهم الإدلاء بشهاداتهم علانية هذا الأسبوع) وتشكل جلسات الاستماع تحدى مختلف لترامب.

 

وارن وساندرز ضد بلومبرج

جعل ترشيح الملياردير الديمقراطى مايكل بلومبرج المتأخر، كلا من إليزابيث وارين والسياسى الديمقراطى المخضرم بيرني ساندرز غاية فى الجنون.

فاعلان بلومبرج الغير متوقع لترشحه فى السباق الرئاسى تسبب لكل من وارن وساندرز في حالة من التوتر الشديد، حيث قال ساندرز في خطاب في ولاية ايوا موجها حديثه الى بلومبرج إنه لن يستطيع شراء هذه الانتخابات.

فيما دونت وارن على حسابها بموقع تويتر تغريده تحتوي على رابط لآلة حاسبة للمليارديرات تخبرهم بالضرائب التي سيدفعونها اذا فازت بمقعد الرئاسة ستكون اكثر مما يدفعونه حاليا

 

بوتبجيج في مواجهة الجميع

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد مقالا بعنوان "لماذا يزعج بيت بوتيجيج الجميع؟" ولماذا ينتقد الجميع العمدة بيت بوتجيج؟ ربما يرجع السبب إلى تصدره في معظم استطلاعات الرأي كما ينظر اليه الكثير على أنه مستقبل الحزب، جانب آخر من الاشياء التي تدفع الرأي العام لانتقاده هو ثقته الزائدة بنفسه التي تصل حد الغرور، وتصريحاته المثيرة للجدل، فعلى سبيل المثال قال الأسبوع الماضي إن المنافسة قد انحسرت بينه وبين اليزابيث وارن فقط.

وبحسب تقرير ال سي ان ان ارجع البعض حدة تصريحات بيت الى صغر سنه وقلة خبرته السياسية حيث يبلغ من العمر 37 عاما فقط وقد شغل منصب سياسي واحد وهو رئيس بلدية ساوث بيند بالإضافة الى عدم اتباعه خطة سياسية مفصلة.

 

 

بلومبرج يتحدى الوقت

لدى عمدة مدينة نيويورك السابق سؤالين متعلقان بالخريطة الزمنية حول ترشحه المحتمل في السباق الرئاسي، والسؤال الأول هو هل تأخر بلومبرج كثيرا في اخذ قراره؟

الاجابة هي نعم حيث تقدم مايكل بلومبرج للانتخابات في ولاية الاباما الجمعة الماضي والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو هل سيتمكن بلومبرج من استيفاء المتطلبات المتنوعة للاقتراع بالنظر الى الجدول الزمني المتبقي؟ وحقيقة أن بلومبرج لديه القدرة على إنفاق الكثير من المال على مثل هذه الشروط وهو الأمر الوحيد الذي من الممكن ان ينقذه.

والسؤال الثاني هل يمكن لأي مرشح أن يتخطى أول 4 ولايات حتى لو كان من أغنياء العالم؟ فلم يفلح الأمر من قبل خلال عصر الانتخابات الحديث حيث أن الحشد الجماهيري الذي يحظى به المرشحون في الولايات الأربع الأولى والذي يستمر لنهاية السباق لا يمكن تعويضه وفي حالة بلومبرج فانه سيتخطى ايوا، نيو هامبشير، نيفادا، ساوث كارولينا.

 


ترامب

بايدن

مناظرات رئاسية

مايكل بلومبرج

الانتخابات الامريكية 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم.. انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تسبب توتر اعصبيا كبيرا للأمريكيين.. الجزيرة تضغط لوقف حسابات المعارضة القطرية على فيس بوك.. حقوقى: المتحف البريطانى أكبر متلقى للمقتنيات المسروقة فى العالم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:04 م

تايم: انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تسبب توترا عصبيا كبيرا للأمريكيين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:57 ص

روسيا: نتوقع اتهامات جديدة ضدنا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 06:00 م

تصدر بايدن بين المتنافسين الديمقراطيين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة