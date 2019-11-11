أسبوع تكسير العظام فى أمريكا.. 5 مواجهات على هامش الانتخابات تعرف عليها

كتبت:نهال طارق

يبدو أن الولايات المتحدة على موعد مع مواجهات انتخابية على هامش استعدادات الحزبين الديمقراطى والجمهورى للانتخابات الأمريكية المرتقبة 2020، فما بين صراعات الديمقراطيين الداخلية، خاصة بعد إعلان عمدة نيويورك الديمقراطى، الملياردير مايكل بلومبرج ترشحه، بجانب صرعات الديمقراطيين وترامب، يشهد الأسبوع الحالى 5 مواجهات ساخنة بحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن.

جو بايدن ضد اليزابيث وارن

عندما طالبت المرشحة الديمقراطية المحتملة إليزابيث وارن ، منافسها داخل الحزب نائب الرئيس السابق جو بايدن، أن يخوض الانتخابات الرئاسية على قوائم الحزب الجمهوري بسبب انتقاده لخطة "الرعاية الطبية للجميع" قام بايدن بالرد، الأسبوع الماضى منتقدا "وارن" باعتبارها بعيدة عن الاتصال الشخصى بأعضاء هم جوهر الحزب الديموقراطى، على حسب قوله.

ويعتقد الطرفان بوضوح أن هذه معركة تفييدهما حيث تزيد من جذب الجمهور لهما مما يعنى أن الامر لن يتوقف فى أى وقت قريب.

ويتعين على بايدن إقناع الناخبين الديمقراطيين بأن وارن تمثل مقامرة خطيرة بسبب سياساتها الليبرالية، وبالنسبة إلى وارن، يجب عليها أن تُظهر أنها قادرة على الرد على هذا الهجوم المتوقع من ترامب قريبا، بالإضافة إلى ضربات بايدن لها، مشيرة أن الاثنان يشعران بالذعر لأنهم يرون امرأة قوية تبرز كمرشحة محتملة للرئاسة.

ترامب ضد الجمهور

يعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حتى الآن مسألة التحقيقات التى يقودها الديموقراطيين فى مجلس النواب بشأن المكالمات التى تم تسريبها بينه وبين نظيره الأوكرانى بالخدعة، ومن المعروف أن هذه المكالمات ترسم خطوط واضحة لحملة ضغط من أجل إجبار الجانب الأوكرانى على فتح باب التحقيق مع جو بايدن وابنه، رغم عدم وجود أدلة على آى تجاوزات من بايدن.

يتغير المشهد عندما يعقد مجلس النواب أول جلسة من جلسات الاستماع العلنية مع الدبلوماسى الأمريكى بيل تايلور (واحد من ثلاثة شهود يتوقع منهم الإدلاء بشهاداتهم علانية هذا الأسبوع) وتشكل جلسات الاستماع تحدى مختلف لترامب.

وارن وساندرز ضد بلومبرج

جعل ترشيح الملياردير الديمقراطى مايكل بلومبرج المتأخر، كلا من إليزابيث وارين والسياسى الديمقراطى المخضرم بيرني ساندرز غاية فى الجنون.

فاعلان بلومبرج الغير متوقع لترشحه فى السباق الرئاسى تسبب لكل من وارن وساندرز في حالة من التوتر الشديد، حيث قال ساندرز في خطاب في ولاية ايوا موجها حديثه الى بلومبرج إنه لن يستطيع شراء هذه الانتخابات.

فيما دونت وارن على حسابها بموقع تويتر تغريده تحتوي على رابط لآلة حاسبة للمليارديرات تخبرهم بالضرائب التي سيدفعونها اذا فازت بمقعد الرئاسة ستكون اكثر مما يدفعونه حاليا

بوتبجيج في مواجهة الجميع

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد مقالا بعنوان "لماذا يزعج بيت بوتيجيج الجميع؟" ولماذا ينتقد الجميع العمدة بيت بوتجيج؟ ربما يرجع السبب إلى تصدره في معظم استطلاعات الرأي كما ينظر اليه الكثير على أنه مستقبل الحزب، جانب آخر من الاشياء التي تدفع الرأي العام لانتقاده هو ثقته الزائدة بنفسه التي تصل حد الغرور، وتصريحاته المثيرة للجدل، فعلى سبيل المثال قال الأسبوع الماضي إن المنافسة قد انحسرت بينه وبين اليزابيث وارن فقط.

وبحسب تقرير ال سي ان ان ارجع البعض حدة تصريحات بيت الى صغر سنه وقلة خبرته السياسية حيث يبلغ من العمر 37 عاما فقط وقد شغل منصب سياسي واحد وهو رئيس بلدية ساوث بيند بالإضافة الى عدم اتباعه خطة سياسية مفصلة.

بلومبرج يتحدى الوقت

لدى عمدة مدينة نيويورك السابق سؤالين متعلقان بالخريطة الزمنية حول ترشحه المحتمل في السباق الرئاسي، والسؤال الأول هو هل تأخر بلومبرج كثيرا في اخذ قراره؟

الاجابة هي نعم حيث تقدم مايكل بلومبرج للانتخابات في ولاية الاباما الجمعة الماضي والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو هل سيتمكن بلومبرج من استيفاء المتطلبات المتنوعة للاقتراع بالنظر الى الجدول الزمني المتبقي؟ وحقيقة أن بلومبرج لديه القدرة على إنفاق الكثير من المال على مثل هذه الشروط وهو الأمر الوحيد الذي من الممكن ان ينقذه.

والسؤال الثاني هل يمكن لأي مرشح أن يتخطى أول 4 ولايات حتى لو كان من أغنياء العالم؟ فلم يفلح الأمر من قبل خلال عصر الانتخابات الحديث حيث أن الحشد الجماهيري الذي يحظى به المرشحون في الولايات الأربع الأولى والذي يستمر لنهاية السباق لا يمكن تعويضه وفي حالة بلومبرج فانه سيتخطى ايوا، نيو هامبشير، نيفادا، ساوث كارولينا.