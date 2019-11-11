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أخبار × 24 ساعة.. الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ 12

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ 12 شقق - إسكان اجتماعى
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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الاسكان

وزاره الاسكان

وحدات الاسكان الاجتماعى

الاسكان الاجتماعى

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