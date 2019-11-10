5 آلاف شاب يشاركون بمنتدى "مسك العالمى" بالسعودية لبحث تحولات عالم العمل

كتب محمد جمال

يطلق منتدى مسك العالمى النسخة الرابعة من أعماله خلال الفترة 15 - 17 ربيع الأول الجارى الموافق 12 - 14 نوفمبر الجارى فى الرياض بعنوان "إعادة صياغة العمل"، حيث يسعى المنتدى إلى استكشاف الاتجاهات الجديدة والتحولات الجارية فى عالم العمل، بحضور نحو 5 آلاف شخص يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ومن المنتظر مشاركة أكثر من 140 شخصية قيادية وريادية فى المنتدى, الذى ينظمه مركز المبادرات فى مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" خلال 3 أيام من الأنشطة المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة فى عالم العمل وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات التى يحتاجونها فى مواجهة تحدى التغيير فى عصر جديد من العمل، واستشراف مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.



ويهدف منتدى مسك العالمى إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين فى اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب فى تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية فى السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمى من جانب آخر.



وفى الوقت الذى يركز فيه المنتدى فى نسخته الرابعة على ثلاثة محاور أساسية عبر أنشطته، هى المهارات من أجل اقتصاد المستقبل، ريادة الأعمال والتوظيف، المواطنة العالمية النشطة، فإن الموضوعات الرئيسية للمنتدى تتمثل فى أربعة مجالات موضوعية هى القوة العاملة، مكان العمل، سير العمل، وكأس العالم لريادة الأعمال (EWC).



وقالت المدير التنفيذى لمنتدى مسك العالمى الشيماء حميد الدين: "إن موضوع المنتدى لهذا العام المتمثل فى "إعادة صياغة العمل"، سيستطلع العديد من طرق تعزيز الإبداع وبناء المهارات من أجل عالم العمل الجديد، مضيفة: " كما يمثل المنتدى منصة دولية تجمع الشركات الناشئة جنبا إلى جنب مع المبتكِرين المخضرمين وقادة الفكر والموجهين وصانعى السياسات".



وأشارت حميد الدين إلى أن المنتدى سيشهد تتويج الشركات الناشئة الفائزة فى مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، إذ سيتم الإعلان عن أصحاب المراكز الخمسة الأولى، بعد أن تأهل 107 شركة ناشئة للمرحلة النهائية، بعد تسجيل 100 ألف شركة ناشئة من 185 دولة فى المسابقة خلال العام 2019م.



ومن المنتظر أن يشهد المنتدى 50 ورشة عمل، كل واحدة منها تقدم مهارات عملية حول مستقبل العمل، فيما سيجمع برنامج جلسات بين قيادات كبرى فى القطاع الخاص ومسؤولين فى القطاع الحكومى والمواهب الصاعدة، إضافة إلى مشاركة 45 شريك معرفة بخبراتهم عبر مجموعة واسعة من المجالات.



كما يتضمن المنتدى بحوث وتقارير تقديمية يتم نشرها بالشراكة مع منظمات عالمية رائدة، تعمل على استطلاعات ومناقشات حول كيفية تهيئة الشباب على نحو أفضل لمواجهة تحديات اقتصاد المستقبل، فضلاً عن بحث جميع العوامل التى تحْدث ثورة على نحو عميق فى عالم العمل، مثل العولمة، والتغيُّر المجتمعي، والتكنولوجيا الحديثة، ومدى استعداد الشباب لعالم العمل الجديد فى خضم هذه التغيرات.



يذكر أن منتدى مسك العالمى (MGF) المنصة الدولية الرئيسية لمركز المبادرات فى مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، انطلق فى العام 2016، ووسّع المنتدى رسالة "مسك الخيرية" إلى الشباب فى جميع أنحاء العالم، ومن خلال الفعاليات الدولية والبحوث والمبادرات العالمية، يجمع منتدى مسك العالمى القيادات الصاعدة والمخضرمة، جنبا إلى جنب المبتكرين والمبدعين، من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدة طرق لمواجهة تحدى التغيير.