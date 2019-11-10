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10 معلومات عن خطة تطوير الدراسة فى المرحلة الإعدادية.. تعرف عليها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:30 ص
10 معلومات عن خطة تطوير الدراسة فى المرحلة الإعدادية.. تعرف عليها طالبات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برنامج وخطة ورؤية لتطوير برنامج المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الجارى 2019-2020، نقدم فى المعلومات التالية أبرز محاورها:
 
1ـ توجد عدة تحديات منها ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الطلاب.
 
2ـ تدنى مهارات القراءة والكتابة وتفشى ظاهرة الغش فى المدارس.
 
3ـ انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وكذلك ضعف بعض المناهج وتركيزها على الحفظ والتلقين.
 
4ـ من أبرز الحلول المقترحة الاهتمام بالمعلم حتى يستعيد كفاءته من خلال تدريبهم بشكل مستمر لإحداث نقلة كبيرة فى التنمية المهنية.
 
5ـ الاعتماد على التكنولوجيا فى التعلم والتقييم والتقييم المقنن.
 
6ـ تمكين المدرسة من إحداث نقله فى مستوى الأداء بالفصل الدراسى.
 
7ـ تمكين الطلاب من إتقان مهارات القراءة والكتابة وتشجيع الابتكار والإبداع والاعتماد على البحث العلمى المنتجة للعلوم والمعارف.
 
8ـ إتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التلاميذ المنقولين إلى المرحلة الإعدادية لتواكب النظم العالمية.
 
9ـ تطوير المناهج والمواد والبرامج التعليمية بشكل مستمر لتخدم المهارة والفهم وتحقق نواتج التعلم التى تبنى شخصًا قادرًا على التعلم مدى الحياة.
 
10ـ تطوير مصادر التعلم المختلفة سواء الكتب المدرسية أو التفاعلية لتناسب قدرات الطلاب وإعداد دليل معلم نشاط اللغة الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادى.

التربية والتعليم

برامج تطوير المرحلة الاعدادية

خطة تطوير التعليم الاعدادى

تحديات تطوير المرحلة الاعدادية

اخبار

اليوم السابع بلس

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