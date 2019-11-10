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الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:03 ص
خالد صلاح
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10زلازل تضرب شمال غرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال عنيف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:01 ص
10زلازل تضرب شمال غرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال عنيف مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)

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تعرضت محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران مجددًا إلى سلسلة من الزلازل اليوم الأحد، بعد يومين من زلزال عنيف ضرب المنطقة .

وقالت مؤسسة رصد الزلازل التابعة لجامعة طهران - فى تقرير أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية -10 زلازل ضربت منطقة تركمانجاى محافظة أذربيجان الشرقية فى غضون ساعتين من صباح الیوم، حيث بلغت أقوى هذه الزلازل 4.8 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كلم .

وكان زلزال عنيف ضرب منطقة ميانه بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب إيران أول أمس، أسفر إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين وتدمير مئات الوحدات السكنية في القرى.


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