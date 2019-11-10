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هل شرب كوب ماء على الريق صباحا مفيد لصحتك؟

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:00 ص
هل شرب كوب ماء على الريق صباحا مفيد لصحتك؟ شرب الماء
كتبت فاطمة خليل

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الماء هو الضرورة الأساسية للحياة وهو مهم لبقاء أى كائن حى، وما يقرب من 70% من جسم الإنسان مصنوع من الماء، لذلك من المهم الحفاظ على شرب  كمية كافية من السوائل، حيث إن شرب الماء يطرد السموم من الجسم ويحافظ على صحة بشرتك وينظم درجة حرارة الجسم، وفى التقرير التالى نتعرف على هل شرب الماء أول شىء على الريق فى الصباح مفيد لصحتك؟
 
 
وبحسب موقع "تايمز أوف انديا " فهناك اعتقاد أنه إذا كنت ترغب فى البقاء بصحة جيدة، فإن أول شىء يجب عليك فعله فى الصباح هو شرب كوب من الماء الدافئ، حيث يعتقد البعض أن شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ من السرير يساعد فى إنقاص الوزن، لكن هل تعتقد حقًا أن الوقت الذى تشرب فيه الماء يحدث فرقًا؟

 شرب الماء على الريق وهل له فوائد صحية

​１- شرب الماء يقلل من السعرات الحرارية على مدار اليوم

مياه الشرب تقلل من استهلاك السعرات الحرارية لأنها تجعلك تشعر بالشبع، غالبًا ما ينصح الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن بزيادة كمية المياه التى يتناولونها لمنع الإفراط فى تناول الطعام.

وكذلك الادعاء بأن شرب الماء قبل الإفطار يساعد فى تقليل استهلاك السعرات الحرارية طوال اليوم صحيح جزئيا، حيث تشير الدراسات إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد لا يقلل من السعرات الحرارية عند البالغين الأصغر سناً، لكنه قد يساعد فى الحفاظ على رطوبتك.

 

２- يرطب الجسم

يعتقد الكثيرون أن شرب الماء فى الصباح يرطب الجسم، لأن جسمنا يتعرض للجفاف عندما ننام، ولذلك يكون البول فى الصباح لونه أصفر داكن، ولون البول مؤشرًا واضحًا لمستويات الترطيب، حيث يكون اللون الداكن فى الصباح معتادا لأن البول يكون أكثر تركيزًا، لأنك لم تشرب أى سوائل طوال الليل.

 

３- يساعد على إزالة السموم من الجسم

الكلى لدينا هى المسئولة عن إزالة السموم من الجسم، وإنها فى الواقع تتطلب الماء لأداء هذه الوظيفة، لكن توقيت شرب الماء لا علاقة لها به، إذا كانت السموم الموجودة فى جسمك بكميات كبيرة، فستتمكن كليتك من التعامل معها بسهولة.
 
لا يوجد دليل واضح على أن مياه الشرب فى الصباح أمر بالغ الأهمية، لكن إذا كنت لا تزال ترغب فى القيام بذلك فلا ضرر فيه، وإذا كنت لا ترغب فى القيام بذلك، تأكد من أن تحافظ على رطوبتك طوال اليوم من خلال شرب 2 لتر من الماء يوميًا.

شرب الماء

فوائد شرب الماء

شرب الماء على الريق

فوائد شرب الماء على الريق

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