نزيف الاقتصاد التركى مستمر .. تراجع إنتاج السيارات بنسبة 8%

كتب- هاشم الفخرانى

تأثراً بالوضع الاقتصادى المتدنى فى تركيا، تراجع إجمالى إنتاج السيارات خلال 10 أشهر بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث وصل إجمالى عدد السيارات إلى مليون 189 ألف 539 سيارة.

وأعلنت جمعية صناعة السيارات (OSD) بيانات السوق وأرقام الإنتاج فى الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ووفقًا لذلك، فإن ظل الانكماش والتضاؤل الكبير فى السوق المحلية والانخفاض الجزئى فى أسواق التصدير كان لهما تأثير سلبى على الإنتاج.

بينما أوضحت بيانات جمعية صناعة السيارات أنه قد حدث أيضاً تراجع فى إنتاج المركبات التجارية بنسبة 10 فى المائة خلال الشهور العشر لهذا العام حيث بلغ إجمالى الإنتاج 395 ألف 383 مركبة.