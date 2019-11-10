موجز المحافظات.. مصرع 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف بالمنوفية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية





صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل ضحية ممن سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالمنوفية



اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية

إخلاء سبيل المتهم بإلقاء أسطوانة غاز على طفل عقب مشاجرة مع نجله بالمنوفية





المتهم بإلقاء أنبوبة على طفل المنوفية: تشاجر مع ابنى فألقيتها عليه





كلب يعقر 4 أشخاص فى كفر الشيخ بينهم طفل





السيطرة على حريق محدود بخيمتين فى دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر





محافظ الغربية ووزير القوى العاملة يشهدان توقيع اتفاقيات عمل جماعية



جانب من الحضور أثناء توقيع الاتفاقية

نائب رئيس جامعة طنطا: اتفقنا مع جامعة الأورال الروسية على تنفيذ محاكاة تعليمية لمحطة نووية.. عماد عتمان: بروتوكول مع جامعة برادفورد فى مجال الهندسة الطبية.. وزيادة عدد القوافل الخدمية لـ24 بتكلفة 4 ملايين جنيه





صور.. "عجل" بـ5 أرجل فى الشرقية.. و"الطب البيطرى": حالة نادرة





"التجارة من البيت شطارة".. قصة فتاة تغلف الهدايا وتصنع تحف "الهاند ميد" بمنزلها فى سوهاج.. نورهان: "بشتغل 6 ساعات يوميا.. وببيع منتجاتى من خلال فيس بوك.. وبنظم حفلات وأحلم بافتتاح مكتب كبير لتسويق بضاعتى"





السفير التشيكى يزور مركزى الفرافرة الداخلة غدا الاثنين لدعم مرضى السرطان



واحة الداخلة - أرشيفية

محافظ جنوب سيناء يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لتعاملهم مع حريق إطارات طائرة اوكرانية



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

محافظ الدقهلية: إنطلاق الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة غداً



جانب من الاجتماع

7027 طلب تصالح على أراضى أملاك الدولة بالشرقية



الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أطفال حضانة العذراء مريم يهنئون شيوخ مسجد الطابية بأسوان بالمولد النبوى.. صور



