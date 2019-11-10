سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجز المحافظات.. مصرع 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف بالمنوفية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:04 م
موجز المحافظات.. مصرع 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف بالمنوفية بالوعة صرف صحى مفتوحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

1 (1)
 
 

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل ضحية ممن سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالمنوفية

اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية

 

إخلاء سبيل المتهم بإلقاء أسطوانة غاز على طفل عقب مشاجرة مع نجله بالمنوفية

1 (5)
 

 

المتهم بإلقاء أنبوبة على طفل المنوفية: تشاجر مع ابنى فألقيتها عليه

1 (4)
 

 

كلب يعقر 4 أشخاص فى كفر الشيخ بينهم طفل

1 (3)
 
 

السيطرة على حريق محدود بخيمتين فى دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر

1
 

 

محافظ الغربية ووزير القوى العاملة يشهدان توقيع اتفاقيات عمل جماعية

جانب من الحضور أثناء توقيع الاتفاقية
جانب من الحضور أثناء توقيع الاتفاقية

 

نائب رئيس جامعة طنطا: اتفقنا مع جامعة الأورال الروسية على تنفيذ محاكاة تعليمية لمحطة نووية.. عماد عتمان: بروتوكول مع جامعة برادفورد فى مجال الهندسة الطبية.. وزيادة عدد القوافل الخدمية لـ24 بتكلفة 4 ملايين جنيه

1 (1)
 

 

صور.. "عجل" بـ5 أرجل فى الشرقية.. و"الطب البيطرى": حالة نادرة

1 (6)
 

 

"التجارة من البيت شطارة".. قصة فتاة تغلف الهدايا وتصنع تحف "الهاند ميد" بمنزلها فى سوهاج.. نورهان: "بشتغل 6 ساعات يوميا.. وببيع منتجاتى من خلال فيس بوك.. وبنظم حفلات وأحلم بافتتاح مكتب كبير لتسويق بضاعتى"

1 (7)
 
 

السفير التشيكى يزور مركزى الفرافرة الداخلة غدا الاثنين لدعم مرضى السرطان

واحة الداخلة - أرشيفية
واحة الداخلة - أرشيفية

 

محافظ جنوب سيناء يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ لتعاملهم مع حريق إطارات طائرة اوكرانية

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

 

محافظ الدقهلية: إنطلاق الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة غداً

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

7027  طلب تصالح على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

 

أطفال حضانة العذراء مريم يهنئون شيوخ مسجد الطابية بأسوان بالمولد النبوى.. صور

1 (2)
 

موجز المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة