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مروحية "مى-26 تى" تنفذ المهمة المستحيلة بنقل طائرة ركاب

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:06 م
مروحية "مى-26 تى" تنفذ المهمة المستحيلة بنقل طائرة ركاب نقل طائرة ركاب بأضخم مروحية فى العالم
وكالات

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نجحت الطائرة "مى-26 تى"، فى تنفيذ مهمة إعتبرها البعض انها مستحيلة فيما مضى، وهى نقل المروحية العملاقة لطائرة ركاب، كما حدث بالفعل عند نقل الـ"توبوليف 134" أمام مدخل مطار تيومين الروسى كنصب تذكارى.

ونشرموقع "سبوتينك"، فيديو لعملية نقل المروحية العملاقة لطائرة الركاب امام مدخل المطار، ليوضح أن المهمة روتينية بالنسبة لـ"مى-26 تى"، حيث يبلغ وزن إقلاع هذه المروحية 56 طناً ويمكنها حمل حمولة مثبتة تصل إلى 20 طن.

وصممت مروحية "مي-26 تي" للعمل في المناطق الجغرافية الصعبة ذات المناخ القاسي في النهار والليل، فهي قادرة على الطيران في درجات الحرارة المنخفضة جدا.

 كما يتلقى الطيارون معدات خاصة للطهى وتسخين الطعام، بالإضافة إلى حمام ساخن، ويتم تدفئة جسم المروحية بشكل إضافي، وسوف تكون معززة بأنظمة التدفئة للوحدات الرئيسية.

 وتحتوي الطائرة على نظام إلكترونيات الطيران الجديد "بى إر إيه أو-26"، و"قمرة قيادة زجاجية" مع خمس شاشات متعددة الوظائف، بالإضافة إلى نظام الطيار الآلي الرقمي ونظام الملاحة مع دعم NAVSTAR / GLONASS.


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