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مركز الداخلة: الموافقة على تقنين 145 حالة وضع يد زراعة وبناء بنطاق المركز

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:23 م
مركز الداخلة: الموافقة على تقنين 145 حالة وضع يد زراعة وبناء بنطاق المركز اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تقنين وضع 145 حالة وضع يد على أراض زراعية ومبان بالمركز وقراه. 

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، كمال إبراهيم، على تقنين وضع 137 حالة وضع يد بالزراعة بإجمالى مساحة 3107 أفدنة وهى الطلبات التى جرى البت فيها، و7 حالات وضع يد بالبناء بإجمالى مساحة 3441 مترًا مربعًا، ووصل إجمالى المتحصلات المالية من رسوم الفحص والمعاينة والتعاقد إلى 8500819.25 جنيهًا.

وأضاف "كمال"، أن المركز يواصل فحص الطلبات المقدمة، وتلقى رسوم التعاقد وتقنين وضع اليد، لحالات الزراعة والبناء فى مدينة موط وقرى المركز.

 
 

الوادى الجديد

تقنين الأراضي بالداخله

وضع اليد بالوادي الجديد

مركز الداخلة

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