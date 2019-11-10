محافظ كفر الشيخ يحيل 35 طبيبًا وموظفًا بالحامول والبرلس للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 23 موظفاً وطبيباً بالمركز الطبي بالحامول بكفر الشيخ للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، وذلك بناءً علي تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، مكلفاً الشئون القانونية بالديوان العام، باتخاذ اللازم نحو التنبيه بتفعيل جهاز البصمة بالمركز الطبي بالحامول بدلاً من السجلات الورقية.

كما أحال محافظ كفر الشيخ 12 موظفاً بمجلس مدينة برج البرلس لعدم قيامهم بالتوقيع في الوقت المحدد، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الشئون القانونية بالديوان العام، باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير، كما كلف رئيس مدينة برج البرلس بتفعيل جهاز البصمة بدلاً من السجلات الورقية فوراً.