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مجهولون يخترقون موقع وزارة الاتصالات العراقية الإلكترونى ويغلقونه باسم "الشعب"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:20 ص
مجهولون يخترقون موقع وزارة الاتصالات العراقية الإلكترونى ويغلقونه باسم "الشعب" مجهولون يخترقون موقع وزارة الاتصالات العراقية
كتب محمد جمال

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تعرض موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق مساء أمس، بالتزامن مع قطع السلطات خدمة الإنترنت مجدداً عن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى فى الوسط والجنوب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

واخترق مجهولون موقع وزارة الاتصالات العراقية، ووضعوا عبارة "مغلق باسم الشعب" على واجهته.

وجاء انقطاع الخدمة تماماً فى العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبى البلاد، بعد ساعات قليلة من عودة الخدمة التى قطعتها الحكومة لأول مرة الاثنين الماضى خلال الموجة الجديدة من الاحتجاجات التى بدأت قبل أكثر من أسبوعين، ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا رسميا عن سبب الانقطاع.


وفى وقت سابق قال عبد الكريم خلف المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء "خطاب الكراهية".


وقطعت السلطات العراقية الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر الماضى فى مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى.


ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر2019، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهى الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.


الاتصالات العراقية

العراق

تظاهرات العراق

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