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لجنة الفتوى تكشف عن تحريم إثارة الضوضاء والشغب في الطرق العامة والمواصلات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:00 ص
لجنة الفتوى تكشف عن تحريم إثارة الضوضاء والشغب في الطرق العامة والمواصلات مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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ما حكم إثارة الضوضاء والشغب في الطرق العامة والمواصلات ؟ ،سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
 فقد اعتاد كثير من الشباب المزاح ورفع الصوت بكلمات نابية بزعم المزاح والفرفشة غير مبالين بحقوق الغير، ولا بآداب الطريق، وفي هذا إثم كبير، فإن جميع ما يتكلم به الإنسان يدون عليه في صحائف أعماله قال تعالى {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} .
 
وقد يتكلم الانسان بكلمة لا يعي معناها فيشقى بها في نار جهنم فعن أبي هريرة  : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم).
 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إياكم والجلوس في الطرقات). فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال (فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها) . قالوا وما حق الطريق ؟ قال (غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر).
 
 فعلى الشاب المسلم أن يلتزم بالأخلاق الحميدة ويراعى حقوق الآخرين.
 
 

 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

فتاوى

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