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كلية الدراسات العليا بجامعة بنى سويف تنظم المؤتمر الدولى للعلوم المتقدمة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:54 م
كلية الدراسات العليا بجامعة بنى سويف تنظم المؤتمر الدولى للعلوم المتقدمة المؤتمر الدولى الخامس للعلوم المتقدمة
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن تنظيم كلية الدراسات العليا للمؤتمر الدولى الخامس للعلوم المتقدمة "ICAS5" ، والذى ينعقد فى الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2019 بمدينة الغردقة بالشراكة مع جامعة باريس الجنوبية الفرنسية وجامعة مصر الدولية، وبحضور لفيف من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة بنى سويف ومن الجامعات المصرية والمراكز البحثية، حول علوم المواد وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم البيئة والطاقة المتجددة. 
.
وصرح الدكتور منصور فى بيان له ، أن هناك إقبال دولي على المشاركة في المؤتمر بحضور 31 جامعة دولية وعربية منها جامعة كانازاوا باليابان و هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية و يورك بإنجلترا و زولولاند بجنوب أفريقيا وخمس جامعات من الجزائر وجامعة القاهرة وجامعة مصر الدولة وجامعة عين شمس وجامعة زويل وجامعة بنها وجامعة السويس وجامعة الازهر وكلية الهندسة بالشروق. وبمشاركة 20 خبير دولي متخصص يأتى على رأسهم دكتور محمود عبد الحفيظ من جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية وبروفيسور بيير ميلت "pierre mill" من جامعة سود بفرنسا وبروفيسور نوبة سوزوكى "nobuo Suzuki" من جامعة كانازاوا باليابان.
 
وأضاف منصور ، أنه بالإضافة لعرض محاضرات عن طريق البث المباشر من إنجلترا لمدة ساعة لتدريب الباحثين على كتابة الأبحاث والنشر الدولى برعاية دار النشر الإنجليزية I.O.P، مع عرض أكثر من 40 بحث ،  كما اقيم على هامش المؤتمر معرض للأجهزة مثل الميكروسكوب الإلكترونى.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة برئاسة دكتور أحمد على فرغلى  عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وأمانة دكتورة سماء امام الدق وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث

 
 

بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية الدراسات العليا

رئيس جامعه بنى سويف

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