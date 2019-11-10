فيديو وصور.. "عجل" يعيش بـ5 أرجل فى الشرقية.. وطب بيطرى: حالة نادرة

الشرقية- فتحية الديب

قال عصام عبد الله، مزارع من قرية ميت ربيعة البيضاء مركز بلبيس بـ محافظة الشرقية، إنه اشترى بقرة منذ عامين من سوق المواشى بالشرقية وبعد فترة الحمل والولادة، ولدت عجلا صغيرا بـ5 أرجل وله 4 خصيات وحالبين، وعمره حاليا 9 أشهر، وإن البقرة الأم حامل حاليا، ويضعه فى مزرعة المواشى الخاصة به ويعتنى به جيدا.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف توفيق، طبيب بيطرى بالشرقية، إن ولادة العجل بهذه الصفات يعد حالة نادرة، مبديا تعجبه من كونه على قيد الحياة حتى بعد ولادته بـ8 أشهر، لأن أغلب هذه الحالات تتوفى بعد ساعة واحدة بعد الولادة.

ومن جانبه قال عصام عطية طبيب بيطرى، إن هذا العجل يعد حالة نادرة، مرجحا أن هذه الحالة أن كانت الأم حامل فى جنين ثانى وتوفى فاكتمل منه أعضاء فى هذا العجل.



















