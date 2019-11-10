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صور.. معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون بالبلينا فى سوهاج..تعرف عليها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:40 ص
صور.. معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون بالبلينا فى سوهاج..تعرف عليها معابد رمسيس الأول والأوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا
سوهاج - محمود مقبول

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الحضارة هى تاريخ الشعوب يتعاقب عليها الأجيال، وتحكى لتلك الأجيال عظمة الأجداد ومدى تقدمهم فى كل الفنون والعلوم، ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية القابعة فى الصعيد، والتى تشهد على عظمة القدماء المصريين.
 
"اليوم السابع" يتناول بعضًا من تاريخ الحضارة المصرية القديمة التى شاهده معابدها بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج على هذا التاريخ حتى الآن.. لنرصد فى 3 معلومات أهم 3 معابد بالمنطقة.
 
1 - معبد سيتى الأول: يقع معبد أبيدوس فى مركز البلينا بناه أولاً الملك "سيتى الأول"، ثانى ملوك الأسرة التاسعة عشرة، ووالد الملك "رمسيس الثانى". وهو معبد جنائزى وضع داخل سور شامل يضم قبر الإله "أوزوريس".
 
وقد كُشف حديثاً عن واجهة المعبد الأصلية، وأُعيد تركيبها، فظهر الصرحان الكبيران للمعبد، أما الفضاء الذى يليها فهو مكان الفناء الأول والفناء الثانى للمعبد. وهما ينتهيان بواجهة المعبد، ومدخله الحالى بأعمدته المربعة وحوائطه التى رُسمت عليها بالحفر بعض وقائع "رمسيس الثاني" الحربية، وانتصاراته فى آسيا. كذلك كُتب عليها بعض النقوش التذكارية الخاصة به.
 
وقد أكمل بناءه "رمسيس الثانى" لكن الجزء الذى تم تشييده فى عهد "سيتى" كان أعظم بكثير من الناحية الفنية عن الجزء الذى أكمل بناءه "رمسيس الثانى".
 
ومعبد "أبيدوس" يختلف عن تصميم غيره من المعابد المصرية فهو على شكل زاوية قائمة، أو على هيئة الحرف اللاتينى (L) وتقع مقصورة قدس الأقداس وهى المقصورة الرئيسية بالمعبد.
 
2 - معبد الأوزوريون: يقع مباشرة خلف معبد الملك سيتى الأول وهو عبارة عن مقبرة رمزية للإله أوزوريس، وهو مبنى من الجرانيت الأحمر، ويتكون معماريًا من ممر منحدر غطيت جدرانه بالنقوش الجنائزية (كتاب البوابات) ويليها حجرة عرضية توصل إلى صالة رئيسية ذات أعمدة مربعه وفى النهاية توجد حجرة الدفن، وهناك بعض الآراء التى ترجح أن يكون هذا المبنى أو جزء منه يرجع لعصر الدولة القديمة، بينما يرى (بورخاردت) أن تاريخ بناء هذا المبنى كان معاصرا لفترة بناء معبد سيتى الأول، ومقترحا أن هذا المبنى هو المقبرة الرمزية للملك سيتى الأول.
 
3 - معبد رمسيس الثانى تم بناؤه فى أوائل حكم رمسيس الثانى وهو مبنى من الحجر الجيرى وأعمدته مبنية من الحجر الرملى، وقد تم بناء إطار الأبواب من الجرانيت الأحمر والأسود والرمادى وبناء المحراب من المرمر، ويتميز بدقة النقوش والألوان الزاهية وقد نقشت على جدرانه الخارجية تفاصيل معركة قادش التى دارت بين المصريين والحيثيين ويقع إلى الشمال من معبد سيتى الأول.
 

 معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (1)

معابد رمسيس الأول و الأوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (1)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (2)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (2)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (3)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (3)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (4)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (4)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (5)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (5)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (6)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (6)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (7)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (7)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (8)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (8)

معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (9)
معابد رمسيس الأول و الاوزوريون ورمسيس الثانى بالبلينا (9)

 


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