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صور.. طالب هندسة القناة يحصل على لقب أقوى ناشئ فى العالم ببطولة القوى البدنية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:58 م
صور.. طالب هندسة القناة يحصل على لقب أقوى ناشئ فى العالم ببطولة القوى البدنية الطالب أمير محمد
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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هنأ الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس "، الطالب أمير محمد السيد، بالفرقة الثانية كلية الهندسة بالجامعة، والمشارك ضمن منتخب مصر فى بطولة القوى البدنية فى فنلندا

جاء ذلك بعد حصولة على مركز أول ناشئين تحت 23 سنه وثانى كبار فوق 23 سنة وجائزة أقوي ناشئ في العالم وكسرت رقم عالم اسكوات و توتال ناشئين بمجموع 800 كيلو.

واكد الدكتور طارق  راشد، تقديم الجامعة الدعم الكامل لبطل كلية الهندسة مؤكدًا أنه نموذج مشرف للطالب الذى يجمع بين التميز الرياضى والعلمى متمنيًا له مزيد من التقدم.

 

 

أمير محمد السيد (1)
أمير محمد السيد 

 

أمير محمد السيد (2)
أمير محمد السيد 

 

أمير محمد السيد (3)
أمير محمد السيد 

 


جامعه قناه السويس

اخبار الجامعات

اقوى ناشئ في العالم

امير محمد السيد بطل القوى البدنية

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