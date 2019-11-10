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صور.. توافد أهالى العلمين على قافلة طبية للكشف على العيون

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:28 م
صور.. توافد أهالى العلمين على قافلة طبية للكشف على العيون توافد الأهالى للكشف بالقافلة الطبية
مطروح – حسن مشالى

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يتوافد أهالى مدينة العلمين بالساحل الشمالى والمقيمين فيها، اليوم الأحد" على مقر قافلة العيون بمستشفى العلمين المركزة، للكشف الطبى على العيون وإجراء العمليات وعمل نظارات لمرضى العيون بالمجان.

وقال الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين، بأن القافلة التى تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مديرة الصحة بمطروح ومستشفى العلمين المركزي، تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين من مختلف الأعمار، فى اليوم الأول من عمل القافلة الطبية للعيون، حيث يتم الكشف وعمل نظارات وإجراء عمليات مجانا لأهالى محافظة مطروح والمقيمين بها، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

وقال العميد أحمد الدسوقى مدير فرع جمعية مصر الخير بمطروح، بأنه تم تنظيم القافلة، بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح للكشف على العيون، بمستشفى العلمين، وإجراء عمليات جراحية وصرف علاج ونظارات مجانية للمواطنين، فى إطار التيسير عليهم، وتأكيداً على تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مديرتى الشئون الصحية والتضامن الاجتماعى بمطروح.

وقد نظمت الأسبوع الماضى قافلة مماثلة للكشف على العيون بالمجان، على مدار 3 أيام بمستشفى مطروح العام فى مدينة مرسى مطروح، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1200 مريض وإجراء 170 عملية و800 وكشف نظارة لأهالى مطروح.

 

توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (1)
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية

 

توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (2)
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية

 

توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (4)
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية

 

توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (5)
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية

 

توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (6)
الأهالى داخل مستشفى العالمين 
 
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (7)
الأهالى داخل مستشفى العالمين للكشف بالقافلة الطبية
 
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية (9)
توافد أهالى العالمين على القافلة الطبية داخل مستشفى العلمين

 

 


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